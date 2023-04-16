برنامج لدعم الكفاءات الوطنية في المجال البحري

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وسيسهم هذا البرنامج وبإشراف ومتابعة مباشرة من الهيئة العامة للنقل بتأهيل الدفعة الأولى من الكفاءات الوطنية بالمملكة كمهندسين بحريين بالمستوى الإداري وذلك على مستوى المملكة.
وعند إتمام المتدرب للبرنامج وتحقيقه لكل متطلباته واجتياز اختبار الكفاءة، تصدر الهيئة العامة للنقل الرخصة البحرية للمتدرب وفقا للمستوى المهني كضابط مهندس ثاني أو كبير مهندسين بحريين، حيث تعد رخصة ضابط مهندس ثاني وكبير مهندسين بحريين من الرخص المهنية الإدارية النادرة بمجال هندسة السفن البحرية بالمملكة، وأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتوطين القطاع البحري بالكوادر السعودية المؤهلة تأهيلا مهنيا رفيعا وبأعلى المعايير.
وتسعى الهيئة من خلال هذه البرامج المهنية التي تشرف عليها وتعتمدها؛ لمتابعة تأهيل الكوادر الوطنية تأهيلا مميزا من خلال البرامج المقامة بالمعاهد البحرية بالمملكة، وفقا لأعلى معايير الجودة في التدريب المهني بالقطاع البحري بالمملكة.
البرنامج
- يمتد البرنامج التدريبي المكثف لمدة 33 أسبوعا تدريبيا
- أحد المتطلبات الأساسية للخضوع لاختبارات الكفاءة
مقدمة للحصول على رخصة الكفاءة لـ:
- ضابط مهندس «ثاني»
- كبير مهندسين بحريين
- يكتسب المتدرب عددا من المهارات الإدارية في الهندسة البحرية
- دعم قيادة السفن التجارية بالتجهيزات الهندسية والصيانة اللازمة
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