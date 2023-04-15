اخبار السعوديه

الإعلان عن قائمة المراكز الصحية المناوبة خلال إجازة عيد الفطر

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أمير المدينة يطلق صندوق الشفاء الصحي الوقفي

أطلق أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة وقف الشفاء، صندوق الشفاء الصحي الوقفي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي...

eef3723c8e.jpgالمدينة المنورة :دوت الخليج
d3614f4f5b.jpg24 رمضان 1444 هـ

تبرعات حملة إحسان تتجاوز 545 مليون ريال

تخطت تبرعات في الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري "إحسان" حتى الآن، أكثر من 545 مليون ريال.وتواصل الحملة استقبال تبرعات الأفراد...

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icon-clock.png23 رمضان 1444 هـ

مشروع النظام الصحي السعودي.. المادة 61: تغطية شاملة لجميع السكان

طرح برنامج تحول القطاع الصحي مشروع "النظام الصحي" على منصة استطلاع، والذي بهدف إلى رفع كفاءة الصحة والرعاية الصحية في المملكة...

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icon-clock.png22 رمضان 1444 هـ

بعد غد السبت.. فتح باب القبول والتسجيل على رتبة (عريف - جندي أول) للكادر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية بوزارة الداخلية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png22 رمضان 1444 هـ

22 مليون مصل ومصلية بالمسجد الحرام خلال الثلثين الأولين من رمضان

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن إجمالي عدد المصلين بلغ أكثر من...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png22 رمضان 1444 هـ

ديوان المظالم ينشئ مركزاً للخدمات القضائية الرقمية

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً بإنشاء مركز للخدمات القضائية الرقمية يرتبط...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png22 رمضان 1444 هـ

700 شركة عمرة تستنفر بعد قرار الإيقاف

استنفرت شركات العمرة البالغ عددها أكثر من 700 شركة ومؤسسة طاقاتها بعقد لقاءات مشتركة ومتواصلة لمواجهة تداعيات قرار وزارة الحج...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png22 رمضان 1444 هـ

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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