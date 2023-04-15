الإعلان عن قائمة المراكز الصحية المناوبة خلال إجازة عيد الفطر

أمير المدينة يطلق صندوق الشفاء الصحي الوقفي أطلق أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة وقف الشفاء، صندوق الشفاء الصحي الوقفي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 24 رمضان 1444 هـ 24 رمضان 1444 هـ تبرعات حملة إحسان تتجاوز 545 مليون ريال تخطت تبرعات في الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري "إحسان" حتى الآن، أكثر من 545 مليون ريال.وتواصل الحملة استقبال تبرعات الأفراد... أبها، الرياض: دوت الخليج أبها، الرياض: دوت الخليج 23 رمضان 1444 هـ 23 رمضان 1444 هـ مشروع النظام الصحي السعودي.. المادة 61: تغطية شاملة لجميع السكان طرح برنامج تحول القطاع الصحي مشروع "النظام الصحي" على منصة استطلاع، والذي بهدف إلى رفع كفاءة الصحة والرعاية الصحية في المملكة... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 22 رمضان 1444 هـ 22 رمضان 1444 هـ بعد غد السبت.. فتح باب القبول والتسجيل على رتبة (عريف - جندي أول) للكادر النسائي أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية بوزارة الداخلية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 رمضان 1444 هـ 22 رمضان 1444 هـ 22 مليون مصل ومصلية بالمسجد الحرام خلال الثلثين الأولين من رمضان كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن إجمالي عدد المصلين بلغ أكثر من... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 22 رمضان 1444 هـ 22 رمضان 1444 هـ ديوان المظالم ينشئ مركزاً للخدمات القضائية الرقمية أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً بإنشاء مركز للخدمات القضائية الرقمية يرتبط... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 رمضان 1444 هـ 22 رمضان 1444 هـ 700 شركة عمرة تستنفر بعد قرار الإيقاف استنفرت شركات العمرة البالغ عددها أكثر من 700 شركة ومؤسسة طاقاتها بعقد لقاءات مشتركة ومتواصلة لمواجهة تداعيات قرار وزارة الحج... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 22 رمضان 1444 هـ 22 رمضان 1444 هـ

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