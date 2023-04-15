الإعلان عن قائمة المراكز الصحية المناوبة خلال إجازة عيد الفطر

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أمير المدينة يطلق صندوق الشفاء الصحي الوقفي
أطلق أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة وقف الشفاء، صندوق الشفاء الصحي الوقفي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي...
تبرعات حملة إحسان تتجاوز 545 مليون ريال
تخطت تبرعات في الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري "إحسان" حتى الآن، أكثر من 545 مليون ريال.وتواصل الحملة استقبال تبرعات الأفراد...
مشروع النظام الصحي السعودي.. المادة 61: تغطية شاملة لجميع السكان
طرح برنامج تحول القطاع الصحي مشروع "النظام الصحي" على منصة استطلاع، والذي بهدف إلى رفع كفاءة الصحة والرعاية الصحية في المملكة...
بعد غد السبت.. فتح باب القبول والتسجيل على رتبة (عريف - جندي أول) للكادر النسائي
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية بوزارة الداخلية...
22 مليون مصل ومصلية بالمسجد الحرام خلال الثلثين الأولين من رمضان
كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن إجمالي عدد المصلين بلغ أكثر من...
ديوان المظالم ينشئ مركزاً للخدمات القضائية الرقمية
أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً بإنشاء مركز للخدمات القضائية الرقمية يرتبط...
700 شركة عمرة تستنفر بعد قرار الإيقاف
استنفرت شركات العمرة البالغ عددها أكثر من 700 شركة ومؤسسة طاقاتها بعقد لقاءات مشتركة ومتواصلة لمواجهة تداعيات قرار وزارة الحج...
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