

باريس 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

أعربت فرنسا عن قلقها الشديد حيال الوضع في السودان، داعية إلى بذل كل ما في الإمكان لوقف الاشتباكات الجارية منذ صباح السبت بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

ورأت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن وحدها العودة إلى عملية سياسية تجمع كل الأطراف وتقود إلى تعيين حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عامة، يمكنها إيجاد تسوية دائمة لهذه الأزمة.

وأكد البيان أن فرنسا جاهزة مع شركاء السودان الآخرين لتسهيل خروج من الأزمة والتشجيع على حل سياسي.

// انتهى //

22:53ت م

0139





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / فرنسا تدعو إلى وقف الاشتباكات في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.