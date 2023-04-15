السعودية اليوم / تشاد تغلق حدودها مع السودان



انجمينا 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

أعلنت تشاد اليوم إغلاق حدودها مع السودان في ظل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال المتحدث باسم الحكومة التشادية عزيز محمد صالح في بيان: " تناشد تشاد المجتمع الإقليمي والدولي وكذلك جميع الدول الصديقة منح الأولوية لعودة السلام".

وأضاف أن حدود بلاده مع السودان التي يبلغ طولها 1403 كيلومترات ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

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22:15ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.