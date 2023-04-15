السعودية اليوم / "سدايا" تنال 4 شهادات تقديرية من منظمة ICMG الدولية المعنية بالتميز بمجال هيكلة البنية الرقمية في العالم



الرياض 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

نالت الهيئة

وشملت المجالات التي نالت على إثرها "سدايا" الشهادات: حوكمة الهيكلة المؤسسية لعملها على تعزيز قيمة العمل وفقاً للأدوار والمسؤوليات وإجراءات محددة، وضمان بناء مكونات التقنية بكفاءة عالية ومواصفات متوافقة، والتحول الرقمي لعملها على منهجية بناء، والمكونات الهيكلية الرقمية، وتوقع وتوظيف أحدث التقنيات، إضافة إلى حوكمة البنية الرقمية لعملها على الهيكل التنظيمي وقدرات القيادات المؤسسية، والتوجهات التقنية والإجراءات المعنية بالبنية الرقمية، والتميز المؤسسي والتمحور حول العميل لعملها على قدرات فهم متطلبات واحتياجات وتوقعات العميل، وتمحور قرارات تصميم المنتجات والخدمات حول تجربة العميل.

ويؤكد نيل هذه الشهادات ما تتمتع به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من إمكانيات عالية في مجال التحول الرقمي وضمان بناء التقنيات التي تقدمها بكفاءة عالية مع تبني أحدث أدوات التقنية وتوظيفها في المجالات التي تخدم أهدافها التي أنشئت من أجلها.

يذكر أن منظمة ICMG هي شركة رائدة في العالم تقدّم خدمات هيكلة البنية المؤسسية لمجموعة واسعة من العملاء في أكثر من 20 مجالاً في 42 دولةً، وتعد جوائزها من أرفع الجوائز العالمية التي تقدم في مجال التميّز في بنية المؤسسات وتكنولوجيا المعلومات.

// انتهى //

21:38ت م

0125



الرياض 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسنالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" 4 شهادات عالمية في عددٍ من المجالات من منظمة ICMG الدولية الرائدة بالتميز في هيكلية البنية التقنية في العالم وذلك وفقاً لتقريرها الصادر لعام 2022م.وشملت المجالات التي نالت على إثرها "سدايا" الشهادات: حوكمة الهيكلة المؤسسية لعملها على تعزيز قيمة العمل وفقاً للأدوار والمسؤوليات وإجراءات محددة، وضمان بناء مكونات التقنية بكفاءة عالية ومواصفات متوافقة، والتحول الرقمي لعملها على منهجية بناء، والمكونات الهيكلية الرقمية، وتوقع وتوظيف أحدث التقنيات، إضافة إلى حوكمة البنية الرقمية لعملها على الهيكل التنظيمي وقدرات القيادات المؤسسية، والتوجهات التقنية والإجراءات المعنية بالبنية الرقمية، والتميز المؤسسي والتمحور حول العميل لعملها على قدرات فهم متطلبات واحتياجات وتوقعات العميل، وتمحور قرارات تصميم المنتجات والخدمات حول تجربة العميل.ويؤكد نيل هذه الشهادات ما تتمتع به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من إمكانيات عالية في مجال التحول الرقمي وضمان بناء التقنيات التي تقدمها بكفاءة عالية مع تبني أحدث أدوات التقنية وتوظيفها في المجالات التي تخدم أهدافها التي أنشئت من أجلها.يذكر أن منظمة ICMG هي شركة رائدة في العالم تقدّم خدمات هيكلة البنية المؤسسية لمجموعة واسعة من العملاء في أكثر من 20 مجالاً في 42 دولةً، وتعد جوائزها من أرفع الجوائز العالمية التي تقدم في مجال التميّز في بنية المؤسسات وتكنولوجيا المعلومات.// انتهى //21:38ت م0125

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "سدايا" تنال 4 شهادات تقديرية من منظمة ICMG الدولية المعنية بالتميز بمجال هيكلة البنية الرقمية في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.