السعودية اليوم / منطقة القصيم تشهد أمطارا غزيرة



بريدة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

تشهد منطقة القصيم الآن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، يتوقع -بمشيئة الله- استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تشمل عموم منطقة القصيم.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:24ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.