

أبوظبي 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي يزور أبوظبي حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وبحث مسارات التعاون والعمل المشترك بينهما.

// انتهى //

21:22ت م

0121





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الرئيس الإماراتي يلتقي نظيره البرازيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.