سياسي / وزير الخارجية الباكستاني يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأفغاني



إسلام آباد 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

أجرى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري اتصالاً هاتفياً اليوم، مع القائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة في أفغانستان أمير خان متقي.

وجرى خلال الاتصال بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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21:20ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.