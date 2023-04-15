السعودية اليوم / تهيئة 403 جوامع ومصليات ومساجد لصلاة عيد الفطر بالطائف



الطائف 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

هيّأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف 403 جوامع ومصليات ومساجد تقام بها صلاة العيد، في جميع أرجاء المحافظة والمراكز التابعة لها لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

ونبّهت الإدارة في بيان لها بالحضور مبكراً والالتزام بالتعليمات المرورية في الحضور والانصراف تسهيلاً لانسيابية الحركة للجميع، علماً أنه ينادى للصلاة في تمام الساعة 6:10 صباحاً.

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21:10ت م

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