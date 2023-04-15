السعودية اليوم / وفاة وزير الشئون الدينية الباكستاني بحادث سير في إسلام آباد



إسلام آباد 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

أوضحت الشرطة الباكستانية في بيان أن وزير الشئون الدينية الباكستاني مفتي عبدالشكور، قد توفي إثر تعرض سيارته لحادث مروري في إسلام آباد.

وأضافت أن الوزير عبدالشكور كان متجهاً نحو منزله بعد المشاركة في حفل إفطار مساء اليوم في أحد الفنادق بإسلام آباد، وتعرضت سيارته لحادث من قبل سيارة مسرعة من نوع "هاي لوكس"، حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة.

وأعرب رئيس الوزراء شهباز شريف عن تعازيه في وفاة الوزير عبدالشكور، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر السلوان.

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21:09ت م

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