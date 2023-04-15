السعودية اليوم / زلزال بقوة 7ر5 درجات يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية



جاكرتا 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 7ر5 درجات على مقياس ريختر جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 63 كيلومترا، عند التقاء خط عرض 87ر04 درجة جنوبا وخط طول 86ر102 درجة شرقا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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19:31ت م

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