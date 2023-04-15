السعودية اليوم / أمانة حائل تكمل استعداداتها لموسم الأمطار



حائل 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

أكملت أمانة منطقة حائل استعداداتها لموسم الأمطار من خلال خطة متكاملة وسط إمكانات بشرية وآلية عالية تدعمها منظومة تقنية متكاملة، تضمنت خطة طوارئ الأمانة استعداد جميع فرق العمل مابين مهندس ومشرف ومراقب وعامل مزودين بـ (725) معدة وآلية لنزح مياه الأمطار لمباشرة جميع مواقع التجمعات فور هطول الأمطار، ومعالجة المواقع بعد انتهاء هطول الأمطار، كما تضمنت خطة الطوارئ مسؤوليات وواجبات كل الجهات المشاركة أثناء هطول الأمطار وعمليات التنسيق مع الجهات الحكومية في ذات الشأن.

وأكدت أن موسم الأمطار من المواسم التي لها أولويات في أعمال الأمانة سواء في مشروعات التنفيذ أو أعمال الصيانة المتواصلة، حيث نفذت الأمانة قبل بداية موسم الأمطار حملة مكثفة لأعمال صيانة عناصر شبكة السيول في المدينة وفي الأنفاق التابعة للأمانة صيانة عناصر شبكة السيول في الشوارع الرئيسة والمواقع الحرجة وتهذيب وتنظيف مخارج شبكة السيول ، وذلك ضمن خطتها السنوية لدعم مسيرة الخدمات البلدية والتنموية في منطقة حائل.

كما قامت الأمانة ضمن استعداداتها للأمطار في بث رسائل توعوية عبر حساباتها الرسمية موجهة للمجتمع بشكل عام تدعوهم لتوخي الحيطة والحذر خلال هطول الأمطار وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول وأماكن تجمع المياه ومصادر الطاقة الكهربائية حرصاً منها على المحافظة على سلامة الجميع، فيما يستقبل مركز العمليات والطواريء والإدارة العامة لخدمة المستفيدين (940) على مدار الساعة كافة أنواع البلاغات الواردة إليه ويتعامل معها وفق آلية محددة مشتملة على البلاغات الخاصة بالأمطار، ويتم التواصل مع القائمين على العمل الميداني لمتابعة سير العمل في مواقع تجمعات المياه، ويتم ارسال فرقة مختصة برصد نقاط تجمع المياه لإحالتها للجهات المختصة بالأمانة لمعالجتها مستقبلاً.

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19:09ت م

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