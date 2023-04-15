السعودية اليوم / الخطوط السعودية تعلق جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر



جدة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

أوضحت الخطوط

واستجاب فريق الطوارىء لدى " السعودية" على الفور، ويعمل جنبا إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة ، وعلى رأسها سفارة المملكة لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث.

وسيتم توفير المزيد من المستجدات حول الحادث عبر منصات "السعودية" في مواقع التواصل الاجتماعي.

// انتهى //

18:15ت م

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جدة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأوضحت الخطوط السعودية أنها علّقت جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، وذلك بعد تعرض طائرة من طراز " ايرباص " A330 على الرحلة رقم SV458 ، لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة 7.30 بالتوقيت العالمي صباح اليوم.واستجاب فريق الطوارىء لدى " السعودية" على الفور، ويعمل جنبا إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة ، وعلى رأسها سفارة المملكة لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث.وسيتم توفير المزيد من المستجدات حول الحادث عبر منصات "السعودية" في مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //18:15ت م0092

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.