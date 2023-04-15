السعودية اليوم / تهْيِئَة 336 مصلى وجامعاً بتبوك لاستقبال المصلين في عيد الفطر



تبوك 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

هيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك 336 مصلى وجامعاً، ستقام فيها صلاة عيد الفطر، بمدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة .

وشملت التجهيزات تهيئة 194 مُصلى وجامعاً بمدينة تبوك، و19 مصلى وجامعاً بمحافظة تيماء، و31 مصلى وجامعاً في محافظة ضباء، و6 في محافظة البدع ، و4 جوامع في محافظة حقل ، و40 مصلى وجامعاً بمحافظة أملج، و 42 مصلى وجامعاً في محافظة الوجه.

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17:09ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.