السعودية اليوم / أمانة جدة تجهز عددًا من الفعاليات لعيد الفطر المبارك



جدة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

استعدت أمانة محافظة جدة بحزمة من الفعاليات لاستقبال عيد الفطر المبارك التي سيحتضنها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة وحديقة الأمير ماجد، وذلك خلال اليومين (الثاني والثالث من العيد)، بجانب تزيين وإنارة الطرق الرئيسة والميادين، التي ستستمر لعدة أيام.

وأوضح مدير خدمة المجتمع بالأمانة ماجد السلمي، أن زوار مركز الملك عبدالعزيز الثقافي وحديقة الأمير ماجد سيشهدون خلال اليومين الثاني والثالث من عيد الفطر فعاليات: (الفنون الشعبية - مسرح الطفل – الرسم والتلوين - مسابقات وألعاب)، مضيفا أن الطرق الرئيسة والميادين ستتزين على امتداد خمسة أيام بالإنارة وهوية العيد احتفاءً بهذه المناسبة المباركة، وذلك في (جسر الصالة الملكية - شارع السلام - ميدان الكرة الأرضية – طريق الملك – ميدان التحلية – ميدان الأمير عبدالمجيد - الكورنيش الأوسط – شارع الأمانة – طريق الاندلس)، كما ستشمل الاستعدادات الداخلية التجهيز لحفل المعايدة السنوي والذي تقيمه الأمانة لمنسوبيها.

ورفعت قطاعات أمانة جدة وبلدياتها الفرعية مستوى التنسيق والجاهزية، استعدادا لموسم العيد واستقبال السكان والزائرين، وذلك بتهيئة المرافق السياحية كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات

// انتهى //

16:35ت م

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جدة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واساستعدت أمانة محافظة جدة بحزمة من الفعاليات لاستقبال عيد الفطر المبارك التي سيحتضنها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة وحديقة الأمير ماجد، وذلك خلال اليومين (الثاني والثالث من العيد)، بجانب تزيين وإنارة الطرق الرئيسة والميادين، التي ستستمر لعدة أيام.وأوضح مدير خدمة المجتمع بالأمانة ماجد السلمي، أن زوار مركز الملك عبدالعزيز الثقافي وحديقة الأمير ماجد سيشهدون خلال اليومين الثاني والثالث من عيد الفطر فعاليات: (الفنون الشعبية - مسرح الطفل – الرسم والتلوين - مسابقات وألعاب)، مضيفا أن الطرق الرئيسة والميادين ستتزين على امتداد خمسة أيام بالإنارة وهوية العيد احتفاءً بهذه المناسبة المباركة، وذلك في (جسر الصالة الملكية - شارع السلام - ميدان الكرة الأرضية – طريق الملك – ميدان التحلية – ميدان الأمير عبدالمجيد - الكورنيش الأوسط – شارع الأمانة – طريق الاندلس)، كما ستشمل الاستعدادات الداخلية التجهيز لحفل المعايدة السنوي والذي تقيمه الأمانة لمنسوبيها.ورفعت قطاعات أمانة جدة وبلدياتها الفرعية مستوى التنسيق والجاهزية، استعدادا لموسم العيد واستقبال السكان والزائرين، وذلك بتهيئة المرافق السياحية كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي، فضلا عن استكمال خطة الرقابة الموسمية والتي تتضمن تكثيف الجهود الميدانية لمتابعة المنشآت الغذائية والصحية والتجارية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.// انتهى //16:35ت م0082

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.