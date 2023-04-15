السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تجهز 1179 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر بجازان



جيزان 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، تجهيز 894 جامعاً و265 مصلى لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، كما تم تجهيز 20 مسجداً التي تقام فيها الجمع المؤقتة، وذلك تفادياً للزحام الذي قد يحدث أثناء إقامة هذه الشعيرة المباركة.

وأوضح مدير الفرع أسامة مدخلي، أن مراقبي ومراقبات المساجد يقومون بجولات تفقدية لمتابعة حالاتها والعمل على إصلاح الأعطال كالمكيفات والكهرباء والسباكة، والتأكد من نظافة الفرش وتوفر المصاحف.. مشيراً إلى أن موعد صلاة العيد سيكون بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب توقيت أم القرى.

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15:48ت م

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