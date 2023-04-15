

مكةالمكرمة ٢٤ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٣م واس

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المُصلين والمُعتمرين في المسجد الحرام بلغ أمس (الجمعة)، 1.246 مليون مُصلٍ ومُعتمر.

وأوضحت "رئاسة الحرمين"، أنه جرى توزيع أكثر من 62.4 ألف عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 466 ألف مستفيد، و12.3 ألف مستفيد من الكتيبات والمطويات، و126 ألف مستفيد من التوعية الرقمية، وأكثر من 98.4 ألف مستفيد من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.

وأضافت أن عدد المستفيدين من خدمة التطويف تجاوز 5.9 آلاف معتمر، وأكثر من 131.3 ألف مستفيد من الإرشاد المكاني باللغات، و208 آلاف مستفيد من التوعية الميدانية، إضافةً إلى توزيع 3.2 آلاف سماعة لترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات، وأكثر من 3.2 آلاف أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير.

فيما بلغت كمية المطهرات المستخدمة 130 ألف لتر، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، وأكثر من 6.6 آلاف لتر من معقمات الأيدي، كما جرى استخدام أكثر من 34.1 ألف لتر لتعقيم السجاد، وأكثر من 6.4 آلاف لتر للتعقيم بالروبوتات، وأكثر من 6.4 آلاف لتر للتعقيم بالبواكير، ونحو 34 ألف لتر لتعقيم الأسطح.

// انتهى //

15:22ت م

0061





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من مليون مصل ومعتمر بالمسجد الحرام أمس الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.