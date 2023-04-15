السعودية اليوم / تهيئة 3362 مصلى وجامعاً لصلاة عيد الفطر المبارك بمنطقة الرياض



الرياض 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

هيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض 3362 مصلى وجامعاً ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، بمدن ومحافظات وقرى المنطقة.

وشملت التجهيزات تهيئة 1654 مُصلى وجامعاً بمدينة الرياض، و60 مصلى وجامعاً بالدرعية، و113 مصلى وجامعاً في الأفلاج، و34 مصلى وجامعاً في حوطة بني تميم، و27 مصلى وجامعاً في شقراء، و33 مصلى وجامعاً في ثادق، و28 مصلى وجامعاً في رماح، و121 مصلى وجامعاً في وادي الدواسر، و30 مصلى وجامعاً في ضرماء، و465 مصلى وجامعاً في الدوادمي، و78 مصلى وجامعاً في الرين، و9 مصليات وجوامع في الغاط، و172 مصلى وجامعاً بالقويعية، و135 مصلى وجامعاً في عفيف.

كما شملت التجهيزات تهيئة 53 مصلى وجامعاً بالزلفي، و65 مصلى وجامعاً بالمزاحمية، و18 جامعاً في حريملاء، و11 مصلى وجامعاً بالحريق، و127 مصلى وجامعاً بالخرج، و18 مصلى وجامعاً بالسليل، و53 مصلى وجامعاً بالدلم، و42 مصلى وجامعاً بالمجمعة، و16 مصلى وجامعاً بمرات.

// انتهى //

13:34ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.