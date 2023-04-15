السعودية اليوم / أكثر من 225 ألف وجبة إفطار وسحور تقدمها الجامعة الإسلامية لطلابها من مختلف الجنسيات خلال شهر رمضان



المدينة المنورة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

تنفّذ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عدة مبادرات وأعمال تطوعية لخدمة طلاب الجامعة من مختلف الجنسيات خلال شهر رمضان المبارك, شملت مبادرات الإفطار والسحور, وتنظيم رحلات العمرة, والمشاركة في مساندة الأعمال الميدانية المقدمة لقاصدي المسجد النبوي.

وشملت المبادرات التي نفّذتها الجامعة خلال شهر رمضان مبادرة "إفطار وسحور طلاب الجامعة الإسلامية" التي تعدّ إحدى أكبر موائد الإفطار الرمضاني في المدينة المنورة, لطلاب الجامعة من مختلف الجنسيات, تم خلالها توزيع أكثر من 225 ألف وجبة خلال الأيام الماضية من شهر رمضان, شملت أكثر من 105 آلاف وجبة إفطار تم توفيرها للطلاب في موائد الإفطار في الحرم الجامعي خلال شهر رمضان, إضافة إلى أكثر من 70 ألف وجبة سحور, وأكثر من 51 ألف وجبة إفطار وسحور تم توزيعها على الطلبة في الوحدات السكنية الخارجية عبر فريق عمل المتطوعين من منسوبي وطلاب الجامعة.

وشملت البرامج مبادرة "إفطار حول العالم" التي تقيمها الجامعة الإسلامية في مقرها للعام الثاني على التوالي, بمشاركة طلاب يمثّلون أكثر من 170 جنسية حول العالم؛ للتعرّف على مختلف الثقافات وعادات الشعوب المرتبطة بالإفطار الرمضاني, ونوع المأكولات ومكوناتها وطرق إعدادها, ولدعم الترابط والتواصل بين طلاب الجامعة ومنسوبيها.

كما نفّذت الجامعة مبادرة تنظيم رحلات العمرة لطلابها استفاد منها 4977 طالباً من 85 جنسية عبر 102 رحلة تم تسييرها على مدار الأيام الماضية بواسطة الحافلات إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة, لتمكين طلاب الجامعة من أداء مناسك العمرة, ترافقهم خدمات ميسّرة وفرتها الجامعة.

يذكر أن 300 متطوع من طلاب الجامعة يشاركون في تقديم خدمات تطوعية ومساندة الأعمال المقدمة لقاصدي المسجد النبوي الشريف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخدمة الزائرين خلال شهر رمضان هذا العام.

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13:30ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.