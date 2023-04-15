السعودية اليوم / هزة أرضية بقوة 4 درجات جنوب تركيا



أنقرة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

وقعت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، في ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن مركز الهزة الأرضية في قضاء غوكصون بالولاية، وكانت على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

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11:20ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.