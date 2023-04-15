السعودية اليوم / مصرع 12 شخصًا في سقوط حافلة ركاب بواد في الهند



نيودلهي 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

لقي 12 شخصًا مصرعهم وأصيب 27 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة ركاب في واد عميق في محافظة رايجاد بولاية ماهاراشترا غرب الهند.

وأفادت الشرطة الهندية أن الحافلة التي تقل 40 راكبًا كانت متوجهة من بيون إلى مومباي عندما سقطت في واد عميق على الطريق السريع القديم بين مومباي وبيون، مشيرة إلى أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى قريب.

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10:59ت م

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