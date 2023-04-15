

جدة 24 رمضان 1444هـ الموافق 15 أبريل 2023م واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

حضر الاجتماع، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، فيما حضره من الجانب العراقي القنصل العام العراقي في جدة محمد سمير النقشبندي.

// انتهى //

04:15ت م

0019



جدة 24 رمضان 1444هـ الموافق 15 أبريل 2023م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جدة اليوم، مع معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الأستاذ محمد الحلبوسي.وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.حضر الاجتماع، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، فيما حضره من الجانب العراقي القنصل العام العراقي في جدة محمد سمير النقشبندي.// انتهى //04:15ت م0019

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / سمو ولي العهد يجتمع برئيس مجلس النواب في جمهورية العراق ويستعرضان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.