السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : أمطار متوسطة على محافظة رابغ



جدة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة رابغ والأجزاء الساحلية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة صباحاً.

// انتهى //

02:53ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.