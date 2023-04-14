السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تهيئ عدداً من المصليات بالمنطقة المحيطة بالمسجد



المدينة المنورة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

هيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي العديد من المصليات بالمنطقة المحيطة بالمسجد النبوي والواقعة بالمنطقة المركزية, وذلك لكثافة قاصدي المسجد النبوي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، للتيسير على المصلين وكبار السن.

وتأتي تلك الخدمات ضمن الجهود التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للمصلين؛ ليؤدوا عبادتهم بيسر وسهولة.

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23:37ت م

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