تبرعات حملة إحسان تتجاوز 545 مليون ريال

تخطت تبرعات في الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري "إحسان" حتى الآن، أكثر من 545 مليون ريال. وتواصل الحملة استقبال تبرعات الأفراد والشركات، والمانحين والموسرين، خلال ما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل، من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني ومركز اتصال المحسنين.



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