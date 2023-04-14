السعودية اليوم / وجبات إفطار للزائر الصغير بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

تقوم وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية عبر إدارة خدمة الزائر الصغير، بتوفير وجبات إفطار للزائر الصغير بالمسجد الحرام وتوزيعها على المداخل الرئيسية ضمن برنامج " أطفالكم معنا بأمان ".

وأوضح مدير إدارة خدمة الزائر الصغير فهد بن سالم الحتيرشي أن البرنامج يستهدف فئة الزائر الصغير بالمسجد الحرام تحت شعار " من الوصول إلى الحصول "، لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كافة السبل الممكنة لخدمتهم، مؤكدا استعداد الإدارات العامة والإدارات التابعة لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن في العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وتذليل كافة الصعوبات واستشعار أهمية المكان والزمان، ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة " خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا " تحت شعار " من الوصول إلى الحصول "، لخدمة ضيوف الرحمن والاهتمام بفئة الزائر الصغير بالمسجد الحرام.

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22:22ت م

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