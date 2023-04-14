ثقافي / شؤون الحرمين توزّع أكثر من 63 ألف نسخة من الكتب العلمية الإرشادية



مكة المكرمة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

وزعت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب برئاسة شؤون الحرمين ما يزيد عن 63 ألف نسخة من كتب المناسك، والكتب الإرشادية على قاصدي بيت الله الحرام، منذ بداية شهر رمضان المبارك، من خلال ثلاث نقاط توزيع في أروقة المسجد الحرام، والنقاط المشتركة مع الإدارات ذات العلاقة، ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا".

وأوضحت الرئاسة أن أعمال التوزيع شملت الكتب العلمية والإرشادية بعدد من اللغات، والعناوين المتنوعة، ومن أهمها: كُتيب صفة العمرة، وكتاب الإبهاج في أحكام المعتمر والزائر والحاج، وكتاب التحقيق والإيضاح لمسائل الحج والعمرة، وكتاب ما لا يسع المسلم جهله، مبينةً أن التوزيع يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

// انتهى //

22:21ت م

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