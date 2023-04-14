

واشنطن 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

التقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، معالي وزير الاقتصاد في جمهورية الأرجنتين سيرجيو ماسا، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ترأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في الاجتماعات.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الموضوعات التنموية ذات الاهتمام المشترك، والفرص الحيوية الممكنة بين الجانبين في مجال تمويل المشروعات التنموية المستقبلية في الأرجنتين، كما استعرضا المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق في أمريكا الجنوبية والعالم، للاطلاع على نشاط الصندوق السعودي للتنمية وجهوده الإنمائية.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية موّل منذ تأسيسه وعلى مدى حوالي خمسة عقود، أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في 84 دولةً نامية حول العالم في قطاعات حيوية مختلفة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي الدولي وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

// انتهى //

22:11ت م

0138





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يلتقي بوزير الاقتصاد الأرجنتيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.