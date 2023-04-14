السعودية اليوم / الأرصاد : أمطار خفيفة إلى متوسطة على العلا



المدينة المنورة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت وجود أمطار من خفيفة إلى متوسطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على محافظة العلا.

وبين أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

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21:40ت م

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