السعودية اليوم / أمطار على منطقة عسير



أبها 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات ظهران الجنوب و النماص ومحايل وسراة عبيدة وخميس مشيط وتنومة وبيشة وبلقرن، ارتوت على إثرها الأودية والشعاب، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:38ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.