السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية ترفع 4,470 م3 من مخلفات البناء والهدم في رفحاء



رفحاء 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي, 4,470 مترًا مكعبًا من المخلفات المتنوعة، وصيانة 127 من أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح 375 مترًا مربعًا من "الأنترلوك" وبلاطات الأرصفة، وإزالة وتحسين 7 حواجز خرسانيًّة، ومعالجة وضع 16 حاوية, وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة.

وأكدت بلدية رفحاء استمرار الحملات الرقابية على جميع المواقع، داعيةً الجميع للتعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات بلدية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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21:19ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.