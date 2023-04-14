السعودية اليوم / وزارة الداخلية تقيم معرضين توعويين في منطقة مكة المكرمة



مكة المكرمة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

أقامت وزارة الداخلية معرضين توعويين بمنطقة مكة المكرمة, وذلك في مجمع برج الساعة بمدينة مكة المكرمة، ومجمع الردسي مول بمحافظة جدة، للتعريف بخدمات الوزارة التي تقدمها لضيوف الرحمن وتقديم المعلومات التي يحتاجون إليها لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة، وذلك لمدة 5 أيام ابتداء من 20/ 9/ 1444 هـ.

وتستعرض "الداخلية" لزوار المعرضين جهودها وقطاعاتها الأمنية في موسم العمرة للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وخدمة فرجت التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون وأثرها في تعزيز ومفهوم المسؤولية المجتمعية.

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20:33ت م

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