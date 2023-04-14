السعودية اليوم / موائد الإفطار بمسجد سيد الشهداء بالمدينة .. صورة من صور الألفة والمحبة



المدينة المنورة ٢٣ رمضان 1444 هـ الموافق ١٤ أبريل 2023 م واس

تعد موائد الافطار الجماعي صورة من صور الألفة والمحبة والتآلف بين المسلمين حيث يجتمع المواطن والمقيم والزائر على سفرة واحد تجمعهم أخوة الإسلام متاحبين ومتآلفين.

وفي مشهد يعبر عن هذه الروح رصدت عدسة "واس" الموائد الرمضانية بمسجد سيد الشهداء بالمدينة المنورة بصورة معبرة لهذا التآلف والتآخي حيث يعد الإفطار الجماعي في المدينة المنورة إحدى العادات الرمضانية التي اعتادها أهالي المدينة المنورة في صورة اجتماعية مميزة بهدف تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع والتسامح فيما بينهم، حيث يجتمع أفراد كل حيّ من الجيران والأصدقاء، تجمعهم أواصر الأخوة، مستشعرين روحانية الشهر الكريم، والكل يحمل ما تجود به نفسه.

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19:15ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.