السعودية اليوم / الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص بحوزته (60) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر



جيزان 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته (60) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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19:13ت م

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