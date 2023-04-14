السعودية اليوم / وزير الخارجية التونسي يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"



تونس 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

التقى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، بالعاصمة الايطالية روما، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" كي دونغيو.

وتناول اللقاء وفق وكالة الأنباء التونسية اليوم، علاقات التعاون بين تونس ومنظمة "الفاو" وسبل دعمه وتطويره.

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18:05ت م

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