

كابل 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر، اليوم مدينة "فايز آباد"، عاصمة ولاية "بدخشان" شمال شرق أفغانستان.

وأوضح المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل، ان الزلزال وقع في الساعة الواحدة و43 دقيقة، بالتوقيت المحلي اليوم، وكان مركزه على بعد 124 كيلومترا جنوب غرب "مدينة فايز آباد"، وفقاً لوكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وكان الزلزال على عمق 150 كيلومترا، عند خط عرض 36 و38 وخط طول، 69 و48 .

مما يذكر أن وتيرة الكوارث الطبيعية، بما فيها الزلازل، زادت في الأشهر القليلة الماضية، في أفغانستان، لاسيما في ولاية "بدخشان" وأفغانستان عرضة للكوارث الطبيعية ، بما في ذلك الزلازل والانهيارات الأرضية والانهيارات الجليدية والفيضانات والأمطار الغزيرة.

// انتهى //

17:36ت م

0095





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 4ر4 درجات يضرب شمال شرقي أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.