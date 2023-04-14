السعودية اليوم / "البلدية والإسكان" تُصدر دليل إجراءات امتثال المباني.. ومهلة 6 أشهر لمعالجة المخالفات



الرياض 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان "دليل إجراءات شهادة امتثال المباني"، مع منح المباني القائمة مهلة 6 أشهر للالتزام والامتثال بما جاء في الدليل، بهدف الحد من التشوهات البصرية في المباني التجارية والسكنية، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد آليات للحصول على الشهادة وفق عدداً من المتطلبات، مبينة أنه يتم منح شهادة امتثال المباني وفق 3 بنود، وهي (تصميم المبنى متضمناً 7 عناصر، والموقع العام والذي يتضمن 6 عناصر، إضافة إلى التشوّه البصري الذي يتضمن 15 عنصراً)، مشيرة إلى أن هذه الاشتراطات إلزامية للحصول على شهادة الامتثال، وفي حال عدم الالتزام بالشروط والمتطلبات أثناء إشغال المبنى فسيتم فرض الغرامات على المخالفين، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال زيارة صفحة (مدينتي مسؤوليتي) في موقع الوزارة من خلال الرابط : https://www.momrah.gov.sa/ar/ncvp.

ودعت أصحاب المباني القائمة والجديدة للاستفادة من المهلة الحالية والتي تنتهي في 1445/3/1 لمعالجة أوضاعها، لما في ذلك من اهمية في تحسين المشهد الحضري الذي يعد من أهم الركائز في تحقيق رؤية المملكة 2030، لتوفير بيئة عمرانية صحية مستدامة، إضافة إلى معالجة التشوه البصري والارتقاء بجودة الحياة.

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت عدد من اللوائح والتشريعات التي تستهدف تحسين المشهد الحضري والحد من عناصر التشوّه البصري، والارتقاء بجودة الحياة في المُدن

// انتهى //

17:35ت م

0089



الرياض 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان "دليل إجراءات شهادة امتثال المباني"، مع منح المباني القائمة مهلة 6 أشهر للالتزام والامتثال بما جاء في الدليل، بهدف الحد من التشوهات البصرية في المباني التجارية والسكنية، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن.وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد آليات للحصول على الشهادة وفق عدداً من المتطلبات، مبينة أنه يتم منح شهادة امتثال المباني وفق 3 بنود، وهي (تصميم المبنى متضمناً 7 عناصر، والموقع العام والذي يتضمن 6 عناصر، إضافة إلى التشوّه البصري الذي يتضمن 15 عنصراً)، مشيرة إلى أن هذه الاشتراطات إلزامية للحصول على شهادة الامتثال، وفي حال عدم الالتزام بالشروط والمتطلبات أثناء إشغال المبنى فسيتم فرض الغرامات على المخالفين، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال زيارة صفحة (مدينتي مسؤوليتي) في موقع الوزارة من خلال الرابط : https://www.momrah.gov.sa/ar/ncvp.ودعت أصحاب المباني القائمة والجديدة للاستفادة من المهلة الحالية والتي تنتهي في 1445/3/1 لمعالجة أوضاعها، لما في ذلك من اهمية في تحسين المشهد الحضري الذي يعد من أهم الركائز في تحقيق رؤية المملكة 2030، لتوفير بيئة عمرانية صحية مستدامة، إضافة إلى معالجة التشوه البصري والارتقاء بجودة الحياة.يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت عدد من اللوائح والتشريعات التي تستهدف تحسين المشهد الحضري والحد من عناصر التشوّه البصري، والارتقاء بجودة الحياة في المُدن السعودية ، بما يُحقق مُستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //17:35ت م0089

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البلدية والإسكان" تُصدر دليل إجراءات امتثال المباني.. ومهلة 6 أشهر لمعالجة المخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.