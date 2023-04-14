السعودية اليوم / "الغطاء النباتي" يجري مسوحات حقلية لأكثر من 10 ألاف هكتارًا في 8 مواقع بمكة المكرمة



الرياض 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أعمال المسوحات الحقلية لمشروعي "تحديد الحمولة الرعوية" و"إعادة تأهيل المراعي المتدهورة وحصاد مياه الأمطار"،

بمنطقة مكة المكرمة، والتي استمرت على مدى 4 أيام، وشملت 8 مواقع بإجمالي مساحة تبلغ 10,575.46 هكتارًا.

وتهدف المسوحات الحقلية إلى تحديد أسباب ومظاهر التدهور للمراعي وحساب الحمولة وحصر أنواع وأعداد النباتات وتحديد أفضل الطرق لتأهيل المراعي المتدهورة وتحديد مصادر المياه وآليات حصاد الأمطار وزيادة الوعي البيئي بالنباتات المحلية وأنواعها وأسباب تدهورها وطرق المحافظة عليها.

ويعمل المركز على إنهاء المسوحات الحقلية في 10 مناطق بالمملكة بمساحة إجمالية تبلغ مليون وثمانمائة ألف هكتار، ضمن جهوده المتواصلة لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والحد من زحف الرمال، والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

يذكر أن المركز يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، كما يدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيُّر المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا؛ بما يعزز التنمية "البيئية والاقتصادية" المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة

// انتهى //

17:34ت م

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الرياض 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسأنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أعمال المسوحات الحقلية لمشروعي "تحديد الحمولة الرعوية" و"إعادة تأهيل المراعي المتدهورة وحصاد مياه الأمطار"،بمنطقة مكة المكرمة، والتي استمرت على مدى 4 أيام، وشملت 8 مواقع بإجمالي مساحة تبلغ 10,575.46 هكتارًا.وتهدف المسوحات الحقلية إلى تحديد أسباب ومظاهر التدهور للمراعي وحساب الحمولة وحصر أنواع وأعداد النباتات وتحديد أفضل الطرق لتأهيل المراعي المتدهورة وتحديد مصادر المياه وآليات حصاد الأمطار وزيادة الوعي البيئي بالنباتات المحلية وأنواعها وأسباب تدهورها وطرق المحافظة عليها.ويعمل المركز على إنهاء المسوحات الحقلية في 10 مناطق بالمملكة بمساحة إجمالية تبلغ مليون وثمانمائة ألف هكتار، ضمن جهوده المتواصلة لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والحد من زحف الرمال، والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة.يذكر أن المركز يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، كما يدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيُّر المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا؛ بما يعزز التنمية "البيئية والاقتصادية" المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.// انتهى //17:34ت م0086

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