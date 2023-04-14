السعودية اليوم / برنامج الغذاء العالمي يحذر من توقف المساعدات الغذائية في تشاد الشهر المقبل ما لم يتوفر التمويل



جنيف 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

حذر برنامج الغذاء العالمي من خطر توقف برامج المساعدات الغذائية في تشاد في شهر مايو القادم، مشيرًا إلى الحاجة العاجلة لـ 142,7 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المقبلة.

وأوضح البرنامج أن تشاد هي موطن أكثر من مليون لاجئ وعائد ومشرد داخليًا، ما يجعلها أكبر مضيف للاجئين في وسط وغربي أفريقيا، بعد فرار الناس من الصراع والعنف في بلدانهم ومجتمعاتهم الأصلية.

وتواجه تشاد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء والصدمات المناخية وتزايد المنافسة على الموارد الطبيعية المحدودة، في 2023 للعام الرابع على التوالي، ويعاني نحو 1,9 مليون شخص انعداماً خطيراً للأمن الغذائي، وأكثر من 1,3 مليون طفل من سوء التغذية الحاد .

ويهدف البرنامج للوصول إلى 4 ملايين شخص بالمساعدات الغذائية ، من بينهم 2,2 مليون شخص بحاجة لمساعدات طارئة عاجلة.

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16:37ت م

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