السعودية اليوم / الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الوديعة تُحبط محاولة تهريب أكثر من 860 كيلوجراماً من "الحشيش"



الرياض 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الوديعة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش تجاوزت 860 كيلوجراماً، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، عُثر على أكثر من 860 كيلوجراماً من مادة الحشيش، مخبأة على امتداد أرضية الشاحنة، وذلك بإخفاء المضبوطات داخل تجويف الأرضية.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، وحثت في الوقت ذاته الجميع على الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو الرقم الدولي (00966114208417)، أو عبر البريد الإلكتروني (

// انتهى //

15:59ت م

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الرياض 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واستمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الوديعة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش تجاوزت 860 كيلوجراماً، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.وأوضحت الهيئة أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، عُثر على أكثر من 860 كيلوجراماً من مادة الحشيش، مخبأة على امتداد أرضية الشاحنة، وذلك بإخفاء المضبوطات داخل تجويف الأرضية.وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، وحثت في الوقت ذاته الجميع على الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو الرقم الدولي (00966114208417)، أو عبر البريد الإلكتروني ( [email protected] ), حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.// انتهى //15:59ت م0070

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.