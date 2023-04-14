

الرياض 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة العمل التطوعي، ما مجموعه (1.745.132) ساعة تطوعية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م، فيما بلغ إجمالي عدد المتطوعين (14.790) متطوعاً ومتطوعة شاركوا في الفرص التطوعية التي أطلقتها أفرع الوزارة بجميع مناطق المملكة، في إطار توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعمل لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الوصول إلى مليون متطوع.

جاء ذلك خلال الإحصائية الرسمية الصادرة من المنصة الوطنية للعمل التطوعي، حيث تم طرح 4673 فرصة تطوعية، شارك فيها 14790 متطوعاً ومتطوعة، وبلغت عدد الساعات التطوعية المنجزة 1.745.132 ساعة، كما بلغت القيمة الاقتصادية والعائد المادي للمبادرات التطوعية 43.982.265 مليون ريال، بمعدل رضا من المتطوعين بلغ (99.90%).

ويأتي طرح هذه الفرص التطوعية في إطار تقديم كل ما يمكن من خدمات لرواد بيوت الله عز وجل، تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة، وحرصها على توفير جميع السبل تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030، حيث شملت المبادرات التطوعية تهيئة وتنظيف وترتيب الجوامع والمساجد، ومبادرات ميدانية عدة.

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15:06ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تقدم أكثر من (1.700.000) ساعة تطوعية خلال الربع الأول من السعودية اليوم 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.