السعودية اليوم / زلزال بقوة سبع درجات قبالة سواحل إندونيسيا



جاكرتا 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر اليوم شمال جزيرة جاوة الإندونيسية.

وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن الزلزال وقع على عمق 594 كيلومتراً في البحر ، عند الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي (09,55 ت غ).

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، فيما استبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث موجات مد عاتية تسونامي.

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14:13ت م

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