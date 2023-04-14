السعودية اليوم / أمانة الشرقية تخصص قطعة أرض لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطيف



الدمام 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

خصصت أمانة المنطقة الشرقية، قطعة الأرض رقم ( خ2 )، في المخطط المعتمد رقم ( 3/848 معدل )، بمساحة إجمالية بلغت ( 729.56) سبعمائة وتسعة وعشرين متراً مربعاً وستة وخمسين سنتمتراً مربعاً، لمحطة رفع صرف صحي، في حي الشهباء، بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأكدت الأمانة أن قرار تخصيص الموقع المشار إليه، يأتي استكمالا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لدعم وزارات الدولة، وحرصها على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الجهات، وتوفير وإيجاد جميع المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين.

وأفادت الأمانة أنه تم إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار، ومخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهة بالمنطقة الشرقية.

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14:07ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.