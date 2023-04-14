السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى



القدس المحتلة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على المصلين عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس في بيان أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية والغازية صوب المئات من المصلين، عند باب حطة أحد أبواب الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب، وذلك بهدف عرقلة وصول آلاف الفلسطينيين الذين توافدوا لأداء صلاة الجمعة، ترافق ذلك مع إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة والأقصى، ونشرت المئات من عناصرها، وسط تنديد فلسطيني بتلك الإجراءات الهادفة لعرقلة وصول الفلسطينيين إلى الأقصى.

في ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة قباطية قضاء مدينة جنين وسط إطلاق نار على الفلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن مواجهات اندلعت في بلدة قباطية، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي طاردت عدة مركبات فلسطينية في البلدة، واعتقلت أحد الشبان وأغلقت الطرق المؤدية إليها.

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