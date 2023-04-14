السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة قتلى غرق مركب مهاجرين قبالة تونس إلى 25 شخصاً



تونس 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

ارتفعت حصيلة قتلى غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل التونسية إلى 25 شخصاً.

وقالت مصادر أمنية تونسية، إن خفر السواحل التونسي انتشل 15 جثة أخرى لمهاجرين ليرتفع عدد القتلى جراء غرق سفينة قبالة تونس إلى 25 شخصاً.

وفي ذات السياق، غرق قارب خشبي يحمل نحو 110 مهاجرين غير شرعيين أمس قبالة سواحل مدينة صفاقس وتم انقاذ 76 شخصاً بينما لا يزال الباقون في عداد المفقودين.

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