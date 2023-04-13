السعودية اليوم / محافظ شرورة المكلّف يتفقد سير العمل في مدينة الحجاج بمركز الوديعة



نجران 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

تفقد محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي يوم أمس الخميس، مدينة الحجاج بمركز الوديعة الحدودي، للوقوف على سير عمل الجهات الحكومية والتطوعية.

واطّلع العنزي على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ من الجمهورية اليمنية الشقيقة لأداء مناسك العمرة، فيما شارك خلال الجولة الفرق التطوعية بتوزيع وجبات الإفطار على ضيوف الرحمن التي يتم تقديمها من خلال مشروع "إفطار صائم" الذي تنفذه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع جمعية البر الخيرية بشرورة وجمعية البر بالوديعة وجمعية إكرام عابري السبيل، حيث بلغ عدد وجبات الإفطار التي تم تقديمها منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن، 33830 وجبة إفطار.

وأكد محافظ شرورة المكلّف، أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات المشاركة في استقبال ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بالوديعة، والعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مشيداً بالمبادرات التي تقدمها الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية بالمحافظة.

بدورهم أعرب المعتمرين اليمنيين، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله -، لما يقدمونه من أعمال جليلة في خدمة الحرمين الشريفين، إضافةً إلى الخدمات التي يحظون بها المعتمرين والحجاج من جميع أنحاء العالم.

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