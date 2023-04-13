السعودية اليوم / أمانة الأحساء تُكثف خطط المتابعة الشاملة وتهيئة المنتزهات استعداداً لعيد الفطر



الأحساء 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

عززت أمانة المنطقة الشرقية خططها المجدولة المتعلقة بالمتابعة الشاملة وتكثيف الرقابة الصحية لمنشآت أنشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية تزامناً مع قرب عيد الفطر المبارك، مع تشديد الرقابة على أهم الأنشطة التي تشهد اقبالاً ملحوظاً من المواطن والمقيم" صوالين الحلاقة، المشاغل النسائية، مغاسل الملابس، متاجر الحلويات، منافذ إعداد الولائم والمطابخ" وغيرها من الأنشطة الأخرى للتأكيد على التزام العاملين والقائمين عليها بإشتراطات الصحة العامة وسلامة الأغذية وصلاحيتها ووجود الختم البيطري على الذبائح، مؤكداً على تطبيق الجزاءات حيال مخالفي الاشتراطات البلدية وفقاً للوائح والأنظمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل، أن الأمانة تواصل تنفيذ خطط النظافة العامة والإصحاح البيئي، بالإضافة إلى تهيئة المنتزهات والحدائق والساحات البلدية والمرافق الخدمية، وأيضاً شاطئ العقير لاستقبال مرتاديه من الأهالي والزائرين، وتعزيزاً للجانب الترفيهي وتدعيماً للقطاع السياحي في المنطقة، وتكثيف برامج التشجير وزراعة شتلات الزهور وبسط المسطحات الخضراء وإعادة طلاء أرصفة الشوارع الرئيسية ومداخل الحاضرة وتجهيز مصليات العيد.

وبيّن أن بلدية سلوى أتمت استعداداتها بتجهيز الشاطئ بالمياه المحلاة لخدمة المرتادين، وتوريد وتركيب أعمدة إنارة ثلاثية بطول 1500متر، وتركيب أبراج مراقبة للشاطئ؛ وذلك لرفع كفاءة المراقبين، إضافة لصيانة ألعاب الأطفال وملاعب كرة القدم والأجهزة البدنية ودورات المياه.

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23:57ت م

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