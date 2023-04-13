السعودية اليوم / التطبيقات التقنية في خدمة الصائم



الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

إعداد : عبدالله العساف

باتت التقنية ملازمةً لحياة الإنسان العصري، ومطلبًا لكثير من الخدمات اليومية، وفي شهر رمضان الفضيل خاصة، حيث أسهمت في خدمة الصائم واستغلالها لتوفير المعلومة ونوعية الخدمة.

وتوفّر التنقية في وقتنا الحالي الكثير من التسهيلات اليومية في حياة الصائم مثل الوصول للمحتوى الديني، والتبرعات الخيرية عن طريق الجهات المعتمدة، والرسائل الدينية المسجلة، ومواقيت الصلوات والإفطار، وإبقاء التواصل مع الأهل والأصدقاء، وتحضير الإفطار، وإخراج زكاة الفطر، والتعليم عن بعد.

ومن أهم التقنيات الموجودة في وقتنا الحالي هي تطبيقات الهاتف المحمول، التي تُسهل الوصول إلى المحتويات المطلوبة، وتساعد الصائم على متابعة اليوم كاملًا، لحظةً بلحظة، وتوفر مقالات متنوعة، وأسئلة ثقافية ودينية، وعداد تنازلي لمواعيد الصلاة، وعرض المناسبات الإسلامية، والتقويم الهجري، وإمساكية الصيام حسب الموقع الجغرافي، ومواقيت أذان وإقامة الصلوات كافة لجميع الدول العربية والإسلامية، والأحكام والفتاوى الخاصة بشهر رمضان الفضيل، وأذكار الصباح والمساء، بالإضافة إلى أحاديث نبوية شريفة تتوفر بعدة لغات، وإمكانية تحديد اتجاه القبلة، والتنبيه بقرب موعد الصلاة، وعرض الأذكار بعد الصلاة، والتذكير بالنوافل، وخاصية التسبيح والعدّ بمجرد لمس الشاشة، والقرآن الكريم كاملًا بوضوح تام، والتصفح السهل للقرآن الكريم، والاستماع له بصوت القارئ من اختيار المستخدم، وترجمة القرآن بعدة لغات، وخدمة البحث عن الآيات والسور، بالإضافة إلى توفير نسخ من تطبيقات القرآن الكريم على الكمبيوتر، وعدة خطط وطرق لختم القرآن الكريم، وميزات عديدة مثل حفظ مكان التوقف عند آخر آية تمت قراءتها، والعديد من الأعمال التي يمكن للمستخدم القيام بها أثناء الصيام، مثل قراءة القرآن والاستماع إلى الندوات، والخطب الدينية، وأيضًا اقتراحات للأطعمة لوجبات الفطور والسحور، وفتاوى عامة تخص الأحكام الشرعية في رمضان، وفتاوى خاصة بالأحكام الشرعية للمرأة في رمضان.

كما تدعم بعض التطبيقات اللغة العربية والإنجليزية، وتوفر دعاء ختم القرآن، وخاصية الاستماع للقرآن الكريم بدون إنترنت، وميزة تحميل السور كاملة، وميزة اختيار القارئ، وخاصية إنشاء قائمة تشغيل، حيث تمكنك هذه الخاصية من اختيار قارئ لكل سورة، وتتوفر نسخة مجمع الملك فهد للمصاحف ويحتوي على تلاوات مختارة، ومكتبة تحتوي على عدة تفاسير وكتب دينية.

ومن الأمثلة على هذه التطبيقات، التطبيق الذي يركز بشكل أساسي على الحديث الشريف، تطبيق "جامع الكتب التسعة"، وهو تطبيق جاء ثمرة عمل ما يقارب العشرين عامًا، ويهدف إلى جمع مصنفات السنة النبوية، ويتيح هذا التطبيق للمستخدمين الوصول إلى مجموعة كاملة من الأحاديث النبوية الشريفة، التي تعد على نطاق واسع واحدة من أكثر مصادر الحديث الشريف ثقة، وأيضًا يسمح التطبيق البحث بسهولة عن حديث معين عن طريق الكلمات الرئيسية أو الموضوعات، كما يوفر إمكانية وضع إشارة مرجعية على الأحاديث النبوية المفضلة وحفظها للرجوع إليها لاحقًا، ويحتوي أيضًا على تعليقات وشروحات حول الأحاديث، مما يجعلها أداة مفيدة للعلماء والطلاب، حيث يعتبر هذا التطبيق مرجعاً أساسياً وموثوقاً، وأداة مهمة لطلاب الدراسات العليا في الأحاديث الشريفة.

التطبيق الثاني ويركز على القرآن الكريم "القرآن العظيم"، ويتميز باعتماده طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة والأزهر الشريف، وتتم مراجعته بشكل مستمر من قِبل لجنة علمية مُجازَة بالقراءات العشر، ويحتوي هذا التطبيق على النص الكامل للقرآن، إلى جانب ترجمات بلغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية واللاتينية، ويمكن للمستخدمين التنقل بسهولة عبر القرآن باستخدام جدول المحتويات أو من خلال البحث عن آيات معينة، ويتضمن التطبيق أيضًا تلاوات صوتية للقرآن.

فيما يركّز التطبيق الثالث "بلال" على إشعارات الصلاة في جميع أنحاء العالم، وهو تطبيق مجاني ولا يحتوي على أي نوع من الإعلانات، ويوفر هذا التطبيق للمستخدمين مواقيت الصلاة والإشعارات لجميع الصلوات الخمس اليومية، بناءً على موقعهم الحالي، ويشمل التطبيق أيضًا بوصلة اتجاه القبلة، التي تشير إلى اتجاه مكة للمستخدمين للصلاة، وتتوفر خدمة اختيار صوت المؤذن من بين 50 مؤذناً على مستوى العالم، مما يتيح للمستخدمين اختيار الطريقة التي تناسبهم بشكل أفضل، ويعد هذا التطبيق أداة مفيدة للمسلمين الذين يرغبون في البقاء على دراية بأوقات الصلاة، بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم، ويوفر التطبيق كذلك خاصية التنبيهات للتذكير بالنوافل والسنن، كما يتوفر خدمات للتنبيهات بأوقات الفطور والسحور، ويوفر أيضًا التطبيق التقويم الهجري.

وتقدّم العديد من الجهات والمؤسسات الخدمات الإلكترونية التي من الممكن أنْ تُسهم في خدمة الفرد دون الحاجة لمراجعة المراكز، وإنما عن طريق المواقع الإلكترونية والتطبيقات الخاصة بهذه الجهات، مثل الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة "تواصل" حيث تتيح لجميع الزوار تقديم طلب تواصل مع الجهات المختلفة بالوزارة، سواء من خلال إرسال اقتراح أو شكوى ويتم الرد لاحقًا، كما يمكن لصاحب الطلب استعراض طلبه أو الاستعلام عن حالة الطلب المقدّم، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن التوزيع الجغرافي للمساجد في المملكة، وخدمات وزارة الحج والعمرة في الاطّلاع على مواعيد العمرة المتاحة في رمضان حسب الطاقة الاستيعابية عبر تطبيق "نسك"، وإصدار تصاريح للعمرة عبر تطبيق "توكلنا" للمواطنين والمقيمين، والاستعلام عن حالات طلبات التصاريح والتأشيرات للحج والعمرة.

كما تقدّم وزارة العدل بدورها، مصالحة "تراضي" التي تعد البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين، ضمن إجراءات مؤسسية وشراكات فاعلة، بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات العدلية عبر منصة "ناجز" الإلكترونية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.