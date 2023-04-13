السعودية اليوم / أمانة الشرقية وجمعية " أصدقاء البيئة " توقعان مذكرة تفاهم



الدمام 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

وقع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير - اليوم - مذكرة تفاهم مع جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية، والتي مثّلها رئيس مجلس الإدارة المهندس طلال بن سلطان الرشيد، وذلك بمقر الأمانة.

وأكّد المهندس الجبير، أن الأمانة ترحب بالتعاون مع جمعية " أصدقاء البيئة " لتحقيق الغاية التي تهدف إليها هذه الاتفاقية، وهي تعزيز ثقافة المجتمع لفرز النفايات المنزلية من المصدر، والمحافظة على الممتلكات العامة عند النشء، والعمل على معالجة سلبياتها تماشياً مع خطة تحسين المشهد الحضري التي تقوم الأمانة على تنفيذها طوال العام، مشيراً إلى أن الأمانة تسعى إلى إبرام الاتفاقيات مع القطاعات كافة، استشعاراً بمسؤولياتها تجاه المجتمع وتعزيز توجهاتها في اشراكهم في التنمية المجتمعية المستدامة.

من جانبه أوضح المهندس الرشيد، أن هذه المذكرة تأتي سعياً لبناء المواطنة الصالحة وتعزيزاً لثقافة المحافظة على الممتلكات، والارتقاء بها، وذلك تحقيقاً لإيجاد الاستدامة البيئية للأجيال القادمة، وهو الأمر الذي يسهم في الرقي الفكري والبيئي للفئات المستهدفة.

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23:22ت م

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