السعودية اليوم / خبراء "الفاو" يناقشون آليات تخزين المنتجات الزراعية في عسير



أبها 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

بحث خبراء من منظمة "الفاو" خلال زيارة مقر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير اليوم، آليات تطوير وسائل تخزين المنتجات الزراعية وإطالة عمر ما بعد الحصاد، وذلك مع عدد من المختصين في زراعة عسير، كذلك تم اقتراح موقع مناسب لعمليات التجفيف الشمسي للتين.

واشتملت جولة الخبراء في عسير على زيارة لمزارع الياسمين التجريبية، وبعض مزارع الحبوب والفاكهة التي تشتهر بها المنطقة.

من جهة أخرى سلّم فرع الوزارة بمنطقة عسير، عدداً من النحالين في أبها، ملكات نحل ملقحات وذلك ضمن مبادرة "المشروع النوعي" الذي يهدف إلى الحفاظ على سلالات نحل العسل البلدي بالمملكة وإكثارها، واعتبارها ثروة وطنية يجب حمايتها من أخطار التلوث الوراثي والمنافسة والإحلال نتيجة لاستيراد كميات كبيرة من طرود نحل العسل من سلالات خارجية، حيث تعتبر سلالة النحل المحلية في المملكة إحدى سلالات نحل العسل العالمية الأصيلة وخاصة في جنوب المملكة.

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23:11ت م

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